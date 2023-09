Lille domine Montpellier

Lille 1-0 Montpellier

Buts : Yazıcı (2e)

Une victoire à la lilloise, à la fois méritée et dans la difficulté.

Lille a battu Montpellier grâce à un but inscrit très tôt dans la rencontre, ce dimanche (1-0). Trois jours après avoir joué 120 minutes en Croatie pour arracher un ticket européen, les Dogues n’ont pas ressenti la fatigue et ont immédiatement montré les crocs. Sur un coup franc excentré, Yusuf Yazıcı a envoyé le ballon au fond des filets avec l’aide du poteau (1-0, 2e). Bien lancé, la bande de Paulo Fonseca a eu les opportunités pour prendre encore un peu plus d’avance au tableau d’affichage en première période : Jonathan David a manqué d’efficacité, entre ses maladresses et un Benjamin Lecomte bien décidé à frustrer l’attaquant canadien, ainsi que Rémy Cabella, pas assez tranchant dans la surface. Quand ce n’était pas le portier montpelliérain, c’était une tête hors cadre d’Alexsandro, laissant le LOSC à ses vieux démons de la saison passée, avec cette manie de ne pas réussir à tuer les matchs.

Pas franchement emballant, Montpellier a essayé de jouer plus haut pour enquiquiner les Lillois et proposer autre chose sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Les visiteurs ont pu être plus dangereux après l’entracte, mais l’impressionnant Lucas Chevalier a répondu à son homologue pailladin en signant plusieurs parades décisives. Une première sur un tir vicieux de Téji Savanier et deux autres devant Musa Al-Tamari, dont un sublime arrêt réflexe de la main ferme. Merci le dernier rempart, alors que Lille a continué à bégayer à l’approche de la surface du MHSC (Yazıcı, Tiago Santos, Benjamin André, Ivan Cavaleiro), malgré quelques belles séquences. Puisque le break était impossible, il a fallu une frayeur puis un soulagement pour enthousiasmer le public lillois, bien heureux de voir l’arbitre signaler une position de hors-jeu de Kelvin Yeboah, qui pensait avoir égalisé en reprenant victorieusement le centre d’Arnaud Nordin. Le LOSC peut tourner la page de la claque reçue à Lorient et peut regarder vers le haut, pour l’instant.

Même Téji Savanier ne nettoie plus des lucarnes pendant l’été à Montpellier, tout se perd.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Gudmundsson – André, Ang. Gomes (Bentaleb, 85e) – Yazıcı, Cabella (Haraldsson, 68e), Cavaleiro – David (Umtiti, 85e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Omeragić, Kouyaté, Sylla – Leroy (Nordin, 61e), Chotard – Al-Tamari (Delaye, 86e), Savanier, Khazri (Yeboah, 76e) – Adams (Ferri, 61e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Pronostic Lille Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1