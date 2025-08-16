S’abonner au mag
  Ligue 1
  J1
  Rennes-Marseille (1-0)

Habib Beye s'explique sur le brassard de Valentin Rongier

FC
Habib Beye s'explique sur le brassard de Valentin Rongier

Double surprise.

En plus de battre Marseille dans le temps additionnel du tout premier match de Ligue 1 cru 2025-2026, le Stade rennais avait un nouveau capitaine ce vendredi soir : Valentin Rongier, nouvelle recrue des Bretons en provenance de… l’OM, et pas très bien accueilli par les supporters locaux. Après la victoire de son équipe, Habib Beye a donc tenu à expliquer ce choix en conférence de presse

« Concernant le capitanat, j’ai bougé dans la préparation. Mais il m’est apparu comme une évidence que ce serait lui, il a l’expérience et correspond à l’identité de notre club. Il est déjà rouge et noir, il a montré ce soir que la pression glisse sur lui. Je suis très content de son rôle, ce soir, et du capitaine qu’il sera pour cette équipe », a justifié le coach, sans oublier de parler de Brice Samba en admettant qu’il préférait un joueur de champ pour ce statut plutôt qu’un gardien.

Rien d’une provocation, n’en déplaisent aux râleurs.

Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »

FC

