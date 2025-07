L'Euro féminin en Suisse fait péter des records d'affluence

Carton plein en Suisse.

Avant même la finale, l’UEFA peut sortir le champagne sans attendre le coup de sifflet final. L’édition 2025 de l’Euro féminin a fait exploser tous les compteurs : 623 088 spectateurs cumulés dans les tribunes, un nouveau record historique, balayant les 574 875 âmes de l’édition anglaise en 2022.

Des records en pagaille

Les quarts de finale ont offert une affluence record avec 112 535 spectateurs pour cette seule phase finale, avec des pics à Berne (29 734 pour Espagne–Suisse) et Bâle (34 128 pour France–Allemagne), deux matchs devenus les plus suivis de l’histoire à ce stade de la compétition. Petite cerise sur le ballon : le match des Bleues est aussi devenu le quart accueillant le plus de monde de l’histoire… sans pays hôte impliqué.

Mais le carton ne s’est pas limité aux stades. Plus d’un million de personnes se sont pressées dans les fan zones des villes hôtes, et 95 000 ont participé aux marches d’avant-match (dont 20 000 à Berne pour l’affiche Suisse–Espagne). Aleksander Čeferin ne cache pas sa joie : « Nous sommes fiers des progrès remarquables réalisés dans le football féminin, mais ce n’est qu’un début. La passion, l’énergie et l’élan observés ces dernières semaines contribueront à propulser le football féminin vers un avenir encore plus inclusif et prometteur en Europe et dans le monde entier. » Tandis que Nadine Kessler, directrice du football féminin à l’UEFA, parlait carrément d’un tournoi qui écrit « une nouvelle page d’histoire ».

La Suisse n’a peut-être pas gagné l’Euro, mais elle a réussi son tournoi.

L’Espagne sonne les cloches de la Suisse