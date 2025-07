Sydney Schertenleib, l’orfèvre suisse

Le temps semble s’être figé ce 19 mars 2025 lorsque trois minutes après son entrée en jeu, Sydney Schertenleib parvient à inscrire le quatrième but barcelonais face à Wolfsburg. Un enchaînement de dribbles suivi d’une frappe surpuissante dans la cage d’Anneke Borbe pour clore le récital offensif des Barcelonaises en quarts de finale face à Wolfsburg (1-4). Si la Suissesse est perçue comme une crack depuis son éclosion à Grasshopper, elle s’est révélée ce soir-là aux yeux de l’Europe entière.

https://twitter.com/BarçaFem/status/1902444430604247149

Quand la joueuse glisse dans les DM du Barça

Du haut de ses 18 ans, Sydney Schertenleib affole les compteurs. Également détentrice d’un passeport américain, l’attaquante du Barça s’affiche comme l’une des grandes promesses du football suisse. Débarquée en Catalogne depuis Grasshopper où elle était devenue une figure majeure, après avoir été lancée dans le grand bain professionnel à ses 15 ans dans son club formateur du FC Zurich. Un talent si précoce que l’UEFA avait refusé qu’elle joue en Ligue des champions du fait de son trop jeune âge, après seulement trois matchs dans le championnat suisse en 2022. Si elle aurait pu rejoindre la dream team états-unienne, la jeune attaquante a toujours été portée sur la Suisse : « J’ai grandi ici, et la plupart de ma famille y vit. Je n’ai jamais pensé à jouer pour un autre pays. » Une aubaine pour la Nati.

Elle a une présence qui attire le regard. Dani Sánchez, responsable scout du Barça

Malgré son talent certain, rien n’a été simple pour Schertenleib. En manque d’argent, la nouvelle coqueluche des supporters suisses a d’abord envoyé un message privé sur Instagram… au FC Barcelone, pour montrer au club catalan son potentiel. Dani Sánchez, responsable scout du Barça, réfute en tout cas avoir recruté l’attaquante pour ses skills envoyés via les réseaux sociaux. « J’étais là pour suivre Giulia Dragoni, et lors du match entre la Suisse et l’Italie, toute l’équipe a attiré mon attention. J’ai très vite vu Sydney, raconte-t-il dans The Athletic. Elle a une présence qui attire le regard, ce qui est inhabituel dans le football féminin. Elle avait une excellente coordination et une bonne technique. Ce n’était pas un cas difficile à repérer. Il n’y avait pas besoin d’un œil particulier parce qu’elle se distinguait tellement. Les joueuses avec ses caractéristiques physiques qui ont aussi du talent et une bonne technique sont très rares. Quand je l’ai vue, j’ai rédigé un rapport avec son profil et je l’ai laissé là, parce qu’elle était encore trop jeune pour être signée. » Après avoir revu la pépite lors d’un amical des U19 de la Nati, les Blaugrana finiront par s’attacher ses services.

Le présent et l’avenir

Débarquée dans la capitale catalane en tant que joueuse du Barça B, Schertenleib n’a pas eu besoin d’une saison d’acclimatation pour se tailler une place de choix au sein de l’équipe A et conquérir le cœur de son entraîneur, Pere Romeu, et des fans blaugrana. « Elle a été très bien accueillie et acceptée par les joueuses et le staff, l’autre jour elle a joué comme ailière gauche contre Madrid et aujourd’hui comme attaquante intérieure, elle a une grande marge de progression et c’est une joueuse qui fera beaucoup parler d’elle aujourd’hui et à l’avenir », posait son coach après sa prestation XXL face à Wolfsburg. Alors que sa sœur, Lillian-Jane, est également joueuse de foot, avec un père qui a été joueur en universitaire aux États-Unis, c’est ce dernier qui l’a poussé à faire des séances en rab en plus de celles effectuées avec le FC Zürich plus jeune. Son premier fait d’armes ? Un tournoi international où elle a fait plier à elle seule les jeunes de l’OL.

10 – Switzerland‘s Sydney Schertenleib attempted 10 dribbles in yesterday’s match against Iceland – the most dribbles attempted by a teenager in a match at the UEFA Women’s EURO on record (since 2013). Carefree. #WEURO2025 pic.twitter.com/ctOqRQsKp0 — OptaFranz (@OptaFranz) July 7, 2025

Elle est à la fois l’avenir et le présent de la Suisse puisqu’elle s’affirme comme l’une des joueuses majeures de la Nati cette année, après avoir atteint le dernier carré de l’Euro U17 en mai 2023. Après la reprise de la sélection suisse par Pia Sudhage, celle qui a été championne olympique avec les États-Unis en 2008 et 2012 n’a pas tardé à confier les clés de l’attaque suisse à la jeune Schertenleib, dès le 23 février 2024 face à la Pologne (4-1), après avoir été présélectionnée pour le Mondial 2023. Autrice de deux buts en huit rencontres avec la Nati, elle parvient à déstabiliser les défenses adverses par ses dribbles chaloupés imprévisibles dans les petits espaces. Face à l’Islande, elle en a tenté 10, une première pour une joueuse de cet âge. Sundhage a même avoué n’avoir « jamais vu une jeune joueuse comme elle ». Si l’Euro féminin rencontre cette année un franc succès dans le pays organisateur, Schertenleib est un argument supplémentaire pour se rendre au stade pour voir la Suisse.

