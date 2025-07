La Suisse bat et élimine l'Islande

Suisse 2-0 Islande

Buts : Reuteler (76e) et Pilgrim (90e) pour la Suisse

La Suisse est soulagée.

Que ce fut dur pour l’équipe hôte de la compétition ! Dur, mais ça passe : face à une Islande joueuse et combative, les Suissesses ont dû attendre le dernier quart d’heure pour piquer à deux reprises (2-0). Le Stadion Wankdorf de Berne avait vibré une première fois lorsque Svenja Folmli avait fait trembler les filets d’une tête sur corner (29e), avant que la réalisation ne soit annulée pour une faute au préalable dans la surface. La délivrance est arrivée des pieds de Géraldine Reuteler, lancée en profondeur par la jeune Sydney Schertenleib, d’une superbe frappe croisée (1-0, 76e), puis le but du break est venu à quelques secondes du temps additionnel, sur une tentative lointaine et déviée d’Alayah Pilgrim (2-0, 90e).

Une grande joie pour les locales, qui prennent la seconde place du groupe et n’auront besoin que d’un match nul face à la Finlande, jeudi prochain, pour se qualifier. L’Islande, toujours sans point, est éliminée de la compétition.

