Le PSG continue de toucher le jackpot avec le Mondial des clubs

Money, money, money, must be funny.

En impressionnant sur le terrain, le Paris Saint-Germain continue de remplir les caisses du club. Car oui, le joga bonito, c’est bien, mais une victoire rapporte un pactole, donc c’est encore mieux. Surtout quand des joueurs comme Lucas Hernandez sont payés près de 20 millions d’euros par an.

Depuis le début du Mondial des clubs, le prize money du club de la capitale avoisine les 91 millions d’euros, alors que la finale n’a pas encore été disputée, selon L’Équipe.

Des millions à foison

Avec son épopée spectaculaire en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain avait déjà empoché près de 140 millions d’euros, de quoi rembourser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. S’ajoutent à cela la victoire en Ligue 1, en Coupe de France, au Trophée des champions, ainsi que les droits TV.

Une chose est donc sûre : les Parisiens auront tout gagné cette saison – le beurre et l’argent du beurre. Et si le PSG remporte la finale face à Chelsea ce dimanche à 21 heures, c’est un bonus non négligeable de 35 millions d’euros qui pourrait s’ajouter pour boucler cette très longue saison.

À ce stade, ce n’est même plus de la concurrence déloyale pour les autres clubs de Ligue 1.

