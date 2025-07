Quels tarifs pour s’abonner à la nouvelle chaîne Ligue 1+ ?

Qui paye l’abonnement à l’OL ?

La nouvelle chaîne créée par la LFP pour diffuser la Ligue 1, brillamment nommée Ligue1+, a été présentée ce jeudi par la LFP à la presse. L’occasion pour tous les amoureux de notre beau foot français de découvrir les tarifs proposés pour regarder l’élite du championnat. Quatre offres ont été dévoilées ce jeudi, et pour l’instant, c’est moins cher que DAZN.

Nantes-PSG en accès gratuit

Nouvelle fonctionnalité : la plateforme Ligue1+ permettrait un abonnement à deux utilisateurs pour 14,99 euros par mois (avec engagement). Pour nos djeuns, une offre à 9,99 euros devrait être disponible prochainement. De quoi attirer les futurs abonnés, dont le nombre espéré serait d’un million avant la fin de saison, selon le directeur général de LFP Media Nicolas de Tavernost : « C’est un objectif très ambitieux. Et à la fin de la période des quatre ans, nous aurons un objectif entre 2,2 et 2,5 millions d’abonnés. Il y aura des évolutions dans les prix et les promotions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. »

Pour mettre toutes les chances de son côté, le nouveau diffuseur des huit matchs par journée (l’autre étant pour Bein Sports) a décidé de rendre la rencontre Nantes-PSG gratuite le 17 août prochain. L’occasion pour le président du FC Nantes Waldemar Kita de prendre le micro : « Le premier match de Canal+, c’était Nantes-Monaco. Vous avez vu le succès de Canal ? Bah je vous souhaite la même chose. »

Merci Waldemar.

