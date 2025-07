La LFP dévoile le nom et les programmes de la chaîne de la Ligue 1

Boum, vous ne l’aviez pas vu venir celle-là !

Ce jeudi matin, la LFP a tenu une conférence de presse pour présenter sa nouvelle chaîne de la Ligue 1, en dévoilant un nom très original : Ligue 1+. « C’est maintenant un terme générique pour toutes les plateformes, a expliqué Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média. Le + est devenu un terme générique, un gage de qualité, c’est pourquoi il nous a semblé important d’associer un nom mémorisable. »

« Les rendements seront progressifs »

Plusieurs présidents de Ligue 1 étaient présents, comme Waldemar Kita, Joseph Oughourlian, Jean-Pierre Rivère, Pierre Ferracci ou encore Antoine Arnauld, le président de la FFF Philippe Diallo, celui de la LFP Vincent Labrune, et même Thibaut Le Rol, qui sera l’un des visages de cette chaîne 100% Ligue 1 qui diffusera huit des neuf rencontres chaque journée, avec celle de Bein Sports retransmise en différé.

Labrune a répété que c’était le bon moment, pour le championnat de France, un an après avoir déjà envisagé cette plateforme. « Ce projet s’imposait car il n’y a pas de marché, il faut reprendre en main notre destin, a posé Nicolas de Tavernost. Il y aura certainement deux années compliquées en matière de ressources, car c’est la constitution d’un actif et les rendements de cette chaîne seront progressifs. »

La LFP a également dévoilé le programme type d’un week-end sur Ligue1+, annonçant également plus de coulisses en lien avec les clubs. Il y aura notamment deux docus séries consacrées à la saison du Paris FC et à la dernière saison de Dante à Nice, The Last Dante.

En gros, il va quand même falloir se serrer la ceinture.

Notre dream team de consultants pour la future chaîne de la Ligue 1