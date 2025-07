Michele Kang va mettre la main au pot pour sauver l'OL

C’est Kang le bonheur ?

Ce soir, après son passage en appel devant la DNCG, l’OL saura où il évoluera l’an prochain avec plusieurs possibilités : La Ligue 1, la Ligue 2 ou le dépôt de bilan. Actuellement, l’ex-joujou de John Textor a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, après des comptes toujours plus catastrophiques. Mais il y a du mieux depuis l’arrivée de Michele Kang et Michael Gerlinger, qui ont commencé à faire le tri dans un club vivant bien au-dessus de ses moyens et qui doit trouver du cash, et vite.

À votre bon cœur !

Selon L’Équipe, la nouvelle présidente serait prête à mettre la main à la poche pour sauver le club d’une relégation. La patronne d’OL Lyonnes pourrait renflouer les caisses à hauteur de 30 millions selon le média francilien. Pas suffisant forcément pour combler les 200 millions demandés par la DNCG, mais Ares devrait également participer en claquant 100 millions.

Reste à savoir si les Lyonnais parviendront à trouver les 70 derniers millions, malgré les rumeurs de départs de Thiago Almada (le club est censé détenir les droits économiques du joueur) et de Lucas Perri.

Tic-tac.

Le passage en appel de l’OL devant la DNCG finalement avancé