Les Toulousains remontés contre l’arbitrage

Pour une fois, ce n’est pas Rudi Garcia.

Après une rencontre intense, les Marseillais ont fini par s’imposer à Toulouse, revenant à cinq points du PSG, victorieux de Lille dans l’après-midi. À l’issue de la rencontre, staff et joueurs se sont permis quelques critiques à l’encontre de l’arbitrage de Stéphanie Frappart.

🧐 Philippe Montanier a eu des mots assez durs envers l'arbitre de la rencontre Stéphanie Frappart en après-match.#TFCOM I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/XbgbjIxwyv — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 19, 2023

Tout en reconnaissant les qualités de Mme Frappart, l’entraîneur du TéFéCé Philippe Montanier a toutefois regretté après le match certaines décisions du corps arbitral : « On a quand même une des meilleures arbitres d’Europe avec Mme Frappart, mais je trouve qu’elle n’a pas été à son niveau ce soir. On a subi deux agressions. Vous verriez le genou de Zakaria (Aboukhlal, NDLR) et de Gaby (Suazo, NDLR), c’est inadmissible. Cela reste pour moi une très, très grande arbitre, mais ce soir, elle n’a pas été dans un bon jour, et il faut protéger les joueurs. J’espère qu’il n’y aura pas de graves conséquences par rapport à ces blessures. »

Les deux actions qui ont provoqué l’ire du technicien toulousain ont été perpétrées par Cengiz Under à la 54e minute – le Turc a écopé d’un carton jaune – et la seconde s’est produite dans le temps additionnel lorsque Jordan Veretout a écrasé, de manière involontaire, le mollet de Gabriel Suazo sans toutefois être averti. Le choix de l’arbitre de siffler la fin de la rencontre à 4min59 sec sur les cinq minutes de temps additionnel accordées a également fait vivement réagir, étant donné que la faute subie par le latéral chilien a fait perdre du temps, un temps qui n’a pas été compensé.

Plusieurs joueurs ont également fait part de leur mécontentement en zone mixte, à l’image de Maxime Dupé et Branco van den Boomen.