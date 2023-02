Les supporters parisiens interdits de déplacement à Marseille

Classique.

Le Vélodrome sera pleinement bleu et blanc ce dimanche, le parcage visiteur sonnera lui creux. Pour la quatorzième année consécutive – la dernière autorisation de déplacement pour les Parisiens datant du 20 novembre 2009 -, les supporters parisiens se sont vu notifier d’une interdiction de déplacement, ce jeudi 23 février émanant du ministère de l’Intérieur.

"14 ans sans aller à marseille… sommes nous condamnés à perpétuité ? " Plus que jamais… LIBERTÉ POUR LES ULTRAS !!@Prefet13 à un moment prenez vos responsabilités !!!! pic.twitter.com/Tcp3cNBAkT — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 4, 2023

« Le dimanche 26 février 2023 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, entre les communes de la région d’Ile-de-France et la commune de Marseille, est interdit » peut-on lire sur l’arrêté, on connaît la chanson. La décision est motivée par la rivalité entre les deux équipes qui a déjà « entraîné dans le passé et de manière récurrente des troubles graves à l’ordre public ». La préfecture des Bouches-du-Rhône avait déjà émis des arrêtés en ce sens pour le huitième de finale de Coupe de France qui a vu les Marseillais triompher du PSG au Vélodrome pour la première fois depuis 2011 et le Classique de ce 26 février. Le Collectif Ultra Paris avait déploré la situation avec une banderole à l’occasion du match face à Toulouse lors de la 22e journée de Ligue 1.

Police partout, liberté nulle part.