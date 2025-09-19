Les neuf matchs croustillants de Ligue 1 à suivre ce week-end

La meilleure solution pour voir des clubs français gagner des matchs.

Lorsque la LFP avait dévoilé le programme de cette cinquième journée de Ligue 1, les suiveurs de l’élite étaient restés bouche bée tant le casting méritait une nomination au festival de Cannes. Déjà, quoi de mieux qu’inaugurer le tapis rouge dans la ville des frères Lumière ? Pour ouvrir le bal de ce week-end de L1, Lyon reçoit Angers ce vendredi à 21 heures. Un match à la portée des Lyonnais, du moins s’ils n’oublient pas que l’un des acteurs de la rencontre dispose de la VAR.

Derbys à gogo

Après cette scène d’entrée, les cinéphiles de la Ligue 1 se retrouveront samedi à 17 heures dans les backstages de la Beaujoire pour vivre un succulent derby Nantes-Rennes. Les supporters des Rouge et Noir ne pourront malheureusement pas accéder au tournage. Plus tard dans la soirée, les costumes auront changé, mais le thème derby restera au cœur de l’intrigue avec un Lens-Lille, promis aux vedettes du showbiz de retour en Ligue 1, Olivier Giroud et Florian Thauvin. Des acteurs expérimentés et habitués à jouer les premiers rôles.

Ce samedi, le LOSC se déplace à Lens pour la première manche du passionnant et attendu Derby du Nord 👊 Découvrez quelques statistiques avant cette rencontre 📊 Les Dogues comptent par exemple 9 buteurs différents cette saison, dont 4 en tant que remplaçants ⚽️⤵️ — LOSC (@losclive) September 18, 2025

Le dimanche ne s’ouvrira pas par la messe, mais bien par le duel des ultra-riches Paris FC-Racing Club de Strasbourg à 15 heures. Un match avec beaucoup de décors et d’effets spéciaux, histoire d’en mettre plein la vue aux spectateurs. Pour apaiser leurs yeux après ces scènes en 4Dmax, le multiplex de 17 heures 15 et ses Auxerre-Toulouse, Le Havre-Lorient et Monaco-Metz arrivera au moment opportun, telle une pause pipi dans un thriller haletant.

Enfin, la scène finale que le public attendra depuis deux jours, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche à 20 heures 45. La bande-annonce a fuité et on aperçoit déjà Luis Enrique sur le banc de son équipe et non en tribune. Le résultat, lui, on ne vous le spoile pas.

Plus qu’à acheter le pop-corn.

