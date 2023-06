Les élus écologistes de Brest veulent conserver le Stade Francis Le Blé

Les politiques s’en mêlent.

Dans un long communiqué publié dans Le Télégramme, les élus écologistes de Brest ont appelé à sauver le stade Francis Le Blé et dénoncent un passage en force des dirigeants du club. Le Stade brestois a besoin de 20 millions d’euros pour financer son nouveau stade au Froutven (une zone entre Brest et Guivapas, quasiment vierge), annoncé pour 2027. Le coût était initialement estimé à 50 millions d’euros, mais la facture devrait s’envoler pour dépasser les 106 millions d’euros. « Il faut être réaliste : le stade coûtera beaucoup plus que prévu, et contrairement aux chiffres avancés, beaucoup plus d’argent public », ont réagi les élus. Ils poursuivent en dénonçant un projet « inutile », « climaticide », « d’un autre temps ».

Pour eux, la construction de ce stade en périphérie nuit grandement à l’attractivité du centre-ville de Brest et poserait des problèmes écologiques importants « Les nouveaux stades en périphérie des villes, c’est un fiasco partout. Sportivement, économiquement, écologiquement », ont-ils écrit. « Ce n’est pas sérieux et c’est un passage en force. Un projet déraisonnable, sans âme, qui pose d’énormes questions financières et écologiques ». Suite aux menaces du dirigeant brestois Denis Le Saint de quitter le club, les élus écologistes ont tenus à rappeler que « l’institution du Stade brestois est plus grande que ses propriétaires actuels. On a le sentiment que les politiques cèdent à ce chantage ; c’est inacceptable. Il nous faut retrouver le sens commun et la maîtrise de nos décisions publiques ».

« Les écologistes soutiennent le football professionnel à Brest : un foot populaire, accessible, authentique, qui répond aux attentes des Brestoises et des Brestois et aux évolutions de la société », finissent-ils.

Le bras de fer continue.

La Belgique s'offre une nouvelle crise politique