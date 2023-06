Objectif 2027 pour le nouvel écrin du Stade brestois

Déménagement à prévoir pour les Ti’Zefs.

Si le stade Francis-Le Blé a un certain charme pour sa proximité avec le terrain notamment, le Stade brestois n’a pourtant pas prévu d’y rester à vie. Dans les tuyaux depuis plusieurs années, le projet d’une enceinte de 15 000 places fait son trou et devrait être finalisé pour 2027. Le président du club Denis Le Saint s’est présenté en conférence de presse ce lundi pour en dévoiler davantage. À commencer par le nerf de la guerre, à savoir le financement de ce futur écrin : « On a revu le projet. Ce stade sera financé à 54,5% par le privé, 41,5% par le public, via des sociétés d’économie mixte et 4% par un organisme bancaire. »

Prévu à 85 millions d’euros à l’origine, le budget de ce projet a dû être revu à la hausse. « L’inflation nous a touchés de plein fouet, et le financement du projet est désormais anticipé à 106,5 millions d’euros » en raison de « l’envolée des coûts des matières premières et de l’énergie », s’est justifié Gérard Le Saint, frère de Denis et propriétaire du club. Il explique en outre avoir « besoin d’une participation de l’ensemble des acteurs publics du territoire via des subventions, à hauteur de 25% du budget, soit 27 millions d’euros », après avoir menacé il y a quelques semaines dans la presse locale de se retirer des clubs de football et handball en cas d’échec du projet. « On va réussir ce stade, donc la question ne se posera pas », a rétorqué François Cuillandre, le maire de la ville, précisant que Francis-Le Blé « ne restera pas un stade. On pourra y faire du logement, un peu d’espace vert. »

Les supporters brestois sont déjà nostalgiques.

