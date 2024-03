Les banderoles cinématographiques des fans du Paris Saint-Germain

Il y a eu du spectacle sur la pelouse du Parc des princes, mais pas seulement.

En tribunes, les supporters du Paris Saint-Germain ont aussi fait leur numéro. Pendant que ses joueurs concédaient le match nul contre Reims, le virage Auteuil a en effet déployé des banderoles plutôt cocasses faisant référence à des classiques du cinéma pour dénoncer les décisions de la LFP.

« Étant donné que vous êtes des acteurs », « La vérité si je mens », « La LFP est une ordure », « La grande magouille », « La commission : le dîner de cons », « La folie des glandeurs », « L’ANS la pref, la LFP = le bon, la brute et le truand » : voilà ce qui était affiché et ce qu’il était possible de lire, ce dimanche.

Signé du Collectif Ultras Paris.

