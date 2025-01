Les autorités américaines ferment 138 sites de streaming sportifs illégaux

La fête est finie.

BFM révèle qu’après une vaste opération menée en décembre, les autorités américaines ont mis hors service 138 sites de streaming illégal, accusés de diffuser du contenu sans autorisation, notamment des matchs de Ligue 1 sur DAZN ou des rencontres sportives via Canal+ et Bein Sports.

Le Vietnam comme planque

Ces sites, qui cumulaient plus de 800 000 visiteurs annuels, étaient majoritairement hébergés au Vietnam et se spécialisaient dans le streaming sportif. Leur fermeture est survenue à la suite d’une plainte de l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), un collectif regroupant des géants hollywoodiens comme Disney, Warner Bros. ou Sony Pictures.

Le piratage sportif, déjà en pleine expansion, avait explosé avec les redistributions des droits en 2024, DAZN en tête des cibles. Critiquée pour ses abonnements trop coûteux, la plateforme était régulièrement détournée via des groupes Telegram et autres réseaux souterrains. En Europe, une opération similaire avait récemment démantelé un réseau illégal d’IPTV utilisé par 22 millions de personnes.

La douche froide est mondiale.

