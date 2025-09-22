L’entraîneur de Santos apporte son soutien à Neymar

Il n’en a donc toujours pas marre.

On connaît la chanson, les brèves dans lesquelles on associe Neymar à ses performances sur le terrain se font – hélas – de plus en plus rares. Et celle de ce dimanche n’a pas fait exception : le Brésilien s’est blessé au muscle fémoral de la cuisse droite. Cette lésion de type 2 devrait le maintenir à l’infirmerie les trois prochains mois.

Sachant que la saison de Serie A se termine le 21 décembre prochain, Neymar n’est pas assuré de refouler les pelouses du championnat brésilien d’ici là. Sachant aussi que son contrat avec Santos, actuellement 14e du classement, se termine en décembre, il n’est pas non plus sûr qu’on le revoie un jour porter le maillot de son club de jeunesse.

« Nous avons perdu notre leader »

En attendant, l’entraîneur du club paulista a tenu à lui apporter son soutien en conférence de presse : « Nous avons perdu notre leader, notre emblème, notre porte-drapeau, s’est désolé Juan Pablo Vojvoda. Nous devons désormais l’accompagner. C’est un joueur très important pour nous, nous allons le soutenir. » Ces mots feront certainement chaud au cœur de l’intéressé, dont la participation au Mondial 2026 est loin d’être assurée, depuis que Carlo Ancelotti a déclaré vouloir « un Neymar à 100% » avant de le rappeler en sélection.

En attendant, l’attaquant semble garder le moral selon Vojvoda : « Je regarde d’abord la personne, et aujourd’hui, je l’ai vu très heureux. Le jour même, avant sa blessure, j’ai vu un Neymar heureux. Il n’avait aucun problème. »

Et puis il y a eu ce putain de synthétique de merde…

Neymar a-t-il joué son dernier match avec Santos ?