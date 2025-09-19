Fonseca retrouve les vestiaires, en attendant le banc

Le privilège de se rapprocher de Daniel Congré ?

Paulo Fonseca a de nouveau accès aux vestiaires de Ligue 1. Une partie de la suspension de l’entraîneur de l’OL prend fin ce vendredi, pour la réception d’Angers (coup d’envoi à 20h45). Il n’avait entraîné que cinq matchs sur le banc lyonnais avant de se faire exclure à Brest. Depuis début mars, l’entraîneur portugais se séparait de ses joueurs à la descente du car, en arrivant au stade. Il aura connu cinq défaites en 14 matchs de Ligue 1.

« Le plus important dans ce retour, c’est la mi-temps »

« Voir le match depuis les tribunes comme je le fais, ce n’est pas un problème. Luis Enrique vient de faire la même chose avec le PSG et peut-être qu’à l’avenir, ce sera une pratique courante. Le principal souci, c’est cette absence dans le vestiaire, a reconnu le coach en conférence de presse, rapportée par L’Équipe. Notre action est plus efficace, je pense, dans le vestiaire. Le temps entre l’hôtel, où je parle pour la dernière fois aux joueurs, et le début du match, c’est très long. Ça a été une période très difficile, mais mes assistants et le capitaine (Tolisso) ont fait un grand travail. »

Paulo Fonseca doit encore patienter jusqu’à fin novembre pour avoir accès aux bancs de touche, mais il l’assure : « Le plus important dans ce retour, ce n’est pas l’avant-match, ce n’est pas l’après-match, c’est la mi-temps. » L’intégralité de sa suspension prend fin le 30 novembre.

Les accolades sur les parkings étaient sympas.

Avec Corentin Tolisso, l’OL a son porte-drapeau