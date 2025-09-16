S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Daniel Congré bientôt sur le banc de l’Olympique lyonnais

JD
Daniel Congré bientôt sur le banc de l’Olympique lyonnais

Action, réaction.

Le match Rennes-Lyon de dimanche dernier n’est toujours pas terminé. Après la polémique liée à la non-exclusion d’Anthony Rouault et celle du couac de la VAR, l’OL a décidé de prendre le taureau par les cornes. Selon les informations de RMC Sports, la direction des Gones va prendre rendez-vous avec la Direction technique de l’arbitrage (DTA) pour « échanger et en savoir plus sur son fonctionnement » en face à face, par l’entremise de son directeur général Michael Gerlinger, plutôt que par communiqués interposés.

Protéger l’institution

Autre décision à venir : la nomination de Daniel Congré sur le banc lyonnais. Non pas pour épauler Jorge Maciel, puis Paulo Fonseca après son retour le 30 novembre, mais pour élargir la mission de l’actuel coordinateur sportif rhodanien. Congré sera désormais chargé d’« incarner l’institution » Olympique lyonnais, en faisant le lien entre la direction du club et les officiels lors des matchs. Selon le site Olympique-et-Lyonnais, Congré ne devrait pas s’exprimer publiquement, laissant la besogne au directeur technique Matthieu Louis-Jean.

Baptême du feu vendredi prochain face à Angers.

L’OL perd son gardien pour plusieurs semaines

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!