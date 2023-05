Lens ne se fera pas chicoter lors de ce mercato.

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, s’est confié sur la feuille de route pour la saison prochaine, au micro de RMC Sport ce mercredi : « On discute tous les jours avec Franck (Haise), on va rediscuter et se voir d’ici à lundi prochain. Franchement, il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas alignés. Il n’y a pas de sujet. Il sera coach mais aussi manager général », précise le dirigeant sur l’avenir de son entraîneur.

Concernant le mercato, Le directeur général assure que « la majeure partie des joueurs seront là » et que le club est sur « un projet de développement et de valorisation des joueurs ». Avant d’ajouter : « L’an passé, trois cadres du onze type sont partis et ont été bien remplacés. S’il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu’on soit en ligne avec nos ambitions ». Arnaud Pouille déclare qu’« il n’y aura pas d’hémorragie ».

Sur le plan économique, le club continue de grandir : « En début de saison, on était à 62 millions d’euros de budget, là, on va passer à 115 millions de revenus, explique-t-il. On va en faire la meilleure utilisation possible. Mais attention, ça ne veut pas dire 115 millions à investir pour le recrutement ». Pour rappel, le RC Lens est sûr d’accrocher la deuxième place du championnat, qualificative pour la phase de groupes de Ligue des champions.

Et il ne compte pas y faire de la figuration.

Il y a 25 ans, le RC Lens devenait champion de France