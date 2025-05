Carlos Alcaraz a choisi son camp pour la finale de Ligue des champions

Ambiance amicale à Roland.

Présent aux côtés d’Ousmane Dembélé pour le tirage au sort des tableaux masculin et féminin de Roland-Garros, Carlos Alcaraz en a profité pour aborder la finale de Ligue des champions à venir. L’occasion de glisser quelques mots au champion du monde 2018, et de donner son avis sur le choc contre l’Inter.

« Je soutiendrai le PSG »

Le fan du Real Madrid a d’abord commencé par vanter le talent de l’ancien Barcelonais. « Je t’ai bien observé quand tu jouais au Barça et tu nous as causé pas mal de soucis, c’était vraiment pas facile pour nous », lâche l’Espagnol à celui qui s’est imposé à cinq reprises en onze confrontations contre les Merengues. Ses chiffres contre le Real Madrid ? Deux matchs sous le maillot de Dortmund et neuf autres avec les Blaugrana, pour un total de zéro but inscrit et quatre passes décisives. Des soucis oui, mais ce n’était pas Lamine Yamal non plus.

Le deuxième au classement ATP et grand favori sur la terre battue de la porte d’Auteuil est ensuite revenu sur l’événement du 31 mai, où il affirme qu’il va « regarder la finale et honnêtement, honnêtement, j’ai dit à tout le monde que je soutiendrai le PSG cette fois. » Sûrement parce que son équipe de cœur a été vengée par le PSG, tombeur d’Arsenal en demi-finales. S’il le souhaite vraiment, il pourra même fêter un potentiel sacre sur les Champs-Élysées. Sauf catastrophe sportive, l’Espagnol sera toujours en lice à Roland-Garros au soir du 31 mai prochain.

Dembouz et compagnie pourront appliquer son dicton : « Il faudra jouer avec nos couilles. »

