Le Sénégal fait un carton plein, la Guinée troisième et qualifiée

Guinée 0-2 Sénégal

Buts : Seck (61e) et Ndiaye (90e) pour le Sénégal

Qui pour stopper le champion en titre ?

Dans un match très tendu ponctué par de nombreuses échauffourées, notamment en première période, le Sénégal est parvenu à l’emporter (2-0). Un succès permettant aux Lions de la Téranga de s’adjuger la tête du groupe C avec trois victoires en trois matchs. Cette défaite fait glisser la Guinée à la troisième place, qui se présente tout de même comme un ticket pour les huitièmes.

Ce duel pour la première place débute sur un faux rythme. Les Guinéens et les Sénégalais se regardent dans le blanc des yeux et peinent véritablement à emballer la rencontre. Excepté une reprise de Mendy légèrement déviée (10e), les occasions peinent à arriver de part et d’autre. Preuve en est, aucune des deux équipes n’est parvenue à cadrer la moindre tentative lors du premier acte.

Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir la première grosse occasion. Et elle est sénégalaise. Mané anticipe une mauvaise passe adverse, parvient ensuite à dribbler le portier guinéen Kone, mais – en bout de course – l’ancien Messin perd l’équilibre et manque le cadre (57e). Le champion en titre pousse et parvient à concrétiser sa domination à l’heure de jeu. Sur coup franc, Diatta dépose un bonbon au second poteau pour Seck qui ouvre la marque d’un coup de casque (0-1, 61e). Le Syli national tente alors de revenir, mais a toutes les peines du monde à perforer la muraille sénégalaise. Sérieux et disciplinés, les Lions de la Téranga gèrent sans frémir leur avantage et enfoncent définitivement le clou juste avant le temps additionnel. Servi par Mané, Ndiaye double la mise d’une frappe croisée (0-2, 90e). Jusqu’ici peu sollicité, Mendy réalise une somptueuse parade sur un geste acrobatique de Guilavogui (90e+2).

Y a rien à gratter.

Guinée (4-2-3-1) : Kone – Sylla, Sow, Camara, Conte (Diakité, 63e) – Diawara, Moriba (Cissé, 73e) – Conte (Cissé, 78e), Keïta (Guilavogui, 63e), Camara – Guirassy (Bayo, 63e). Entraîneur : Kaba Diawara.

Sénégal (4-3-3) : Mendy – Jakobs (Ballo-Touré, 88e), Koulibaly, Seck, Diatta – Mendy, Gueye (Kouyaté, 72e), Sarr (Gueye, 72e) – Mané, Diallo (Jackson, 88e), Sarr (Ndiaye, 72e). Entraîneur : Aliou Cissé.

