Le sélectionneur de l’Espagne pas content d’avoir été traité de « chauve »

En s’imposant aux tirs au but face à la Croatie (0-0, 4-5 TAB) dimanche à Rotterdam en finale de la Ligue des nations, l’Espagne a remporté son premier titre depuis l’Euro 2012. À cette occasion, la Roja a organisé une petite parade à Madrid, au lendemain du sacre, avec un arrêt prévu au WinZink Center, devant une foule de supporters. Sauf que tout ne s’est pas passé dans une superbe ambiance puisque l’audience a chahuté Gavi, en scandant des chants anti-Barça, lorsque celui-ci s’est emparé du micro. Mais Luis de la Fuente, le sélectionneur, a lui aussi vécu un mauvas moment, puisque son arrivée sur scène a été accompagné de « calvo ! calvo ! calvo ! » (« chauve, chauve, chauve », pour les Allemand LV2).

❌VERGONZOSO❌ 😓Gritos de "calvo, calvo" a Luis de la Fuente en plena celebración. #ChiringuitoSelección pic.twitter.com/eR8QM5FqNd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2023

Peut-être moins virulente que les chants contre Gavi, ces frasques n’ont pas plu au technicien, qui s’est plaint, ce mercredi dans une interview accordée à Radio Marca, de l’ambiance globale des célébrations. « Derrière tous les haut-parleurs et autres, on n’entendait pas bien. Les mauvaises manières et le manque de respect me dérangent. Il y avait 20 hooligans qui dérangeaient. Dans ce genre d’endroit, il arrive toujours que quelques personnes s’énervent et que les autres se taisent. Il y avait une atmosphère magique, mais on peut la critiquer et la dénoncer. Que se serait-il passé si quelqu’un avait crié « noir, noir, noir » ? », s’est-il ému.

La Liga aurait accusé Vinícius, probablement.

