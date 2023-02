Le Qatar lorgne sur Manchester United

Comme un enfant qui veut un nouveau jouet.

Alors que Jim Ratcliffe serait intéressé pour racheter Manchester United via son groupe Ineos, il aurait désormais un concurrent de taille selon les médias anglais dont The Telegraph : le Qatar. L’émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, souhaiterait aussi acheter le club de Premier League. La famille Glazer, qui possède le club, souhaite le vendre depuis quelque temps et réclamerait autour de 5,6 milliards d’euros pour le céder. Les propriétaires américains ayant fixé une date limite du 17 février pour recevoir une proposition, une offre imminente (avoisinant les 4,5 milliards d’euros) serait sur le point d’être transmise cette semaine par l’émir du Qatar.

Reste à savoir qui de United ou du PSG sera le satellite de l’autre.