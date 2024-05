Nasser al-Khelaïfi : « Avec Luis Enrique, on est sur la bonne voie »

Lui président, il ne virera pas Luis Enrique.

Enfin, pas pour le moment… Interrogé sur la saison écoulée à l’occasion d’une conférence en Sardaigne, Nasser al-Khelaïfi a dit tout le bien qu’il pensait de l’entraîneur actuel du Paris Saint-Germain : « Le boss est le coach Luis Enrique, je lui fais confiance et il réalise un travail remarquable. Si on avait été éliminé face à Newcastle, j’aurais dit exactement la même chose. Parce que je sais, et je savais que l’on est sur la bonne voie. »

« Pareil la saison prochaine : je répondrai oui si vous me demandiez si on veut gagner la C1, mais ce n’est pas notre objectif, a continué le patron du club couronné champion de France, comme pour évacuer la pression. On cherche à faire de notre mieux, de continuer à construire notre équipe. Même si on a perdu contre Dortmund, je vous répondrai oui si vous me demandiez si je suis satisfait de la saison. »

Et concernant la prochaine star ? « L’équipe, le collectif. »