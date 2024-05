Les projets de mariage à 17 ans de Matvey Safonov, prochaine recrue du PSG

Un transfert qui interroge, sportivement parlant.

Mais Matvey Safonov, qui pourrait bien être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain, peut compter sur quelques paroles pour le défendre. À commencer par Charles Kaboré, ex-partenaire du gardien de but à Krasnodar. « C’est un bon gars et un très, très bon gardien, a ainsi estimé l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille sur RMC. Il a vite impressionné, il n’a pas mis beaucoup de temps à rejoindre le groupe professionnel. Dès qu’il est arrivé, la concurrence était rude. Lui a su s’affirmer par sa personnalité, ses entraînements. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, il faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’œil, c’est un très bon gardien et il peut prétendre à être titulaire un jour. »

Le milieu de terrain, actuellement sans club, a ensuite parlé de l’homme plutôt que du joueur et de ses grands projets envisagés à un âge où la majorité des jeunes gens se demandent encore quelle est leur boîte de nuit préférée : « Il ne parle pas beaucoup, il n’est pas euphorique. À 17 ans, il avait déjà une copine avec qui il comptait se marier. C’est quelqu’un de sage et de tranquille, il n’est pas extravagant. Il respecte beaucoup, il était timide et ne se mêlait jamais de nos conversations. Il y avait un coin pour les joueurs du centre, et un autre pour les joueurs confirmés. Lui, il se mettait dans son coin et ne parlait que très peu. C’est quelqu’un de tranquille, je ne l’ai jamais vu s’embrouiller. »

Parce qu’il n’a jamais croisé la route de Sergio Ramos ou Pepe, sans doute.