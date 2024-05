Pourquoi Michy Batshuayi n'a pas été retenu à l'Euro

Un grand absent dans la liste de la Belgique pour l’Euro, mais aussi un petit.

Membre du groupe depuis 2015, Michy Batshuayi n’a pas été retenu par Domenico Tedesco pour cette fois. Un crève-cœur pour le sélectionneur, qui a tenu à lui rendre hommage face à la presse : « Honnêtement, le laisser à la maison fut mon choix le plus difficile. Pour commencer, c’est un gars brillant avec un énorme caractère et un très bon joueur. Il était avec nous lors de beaucoup de rassemblements, mais je lui ai téléphoné pour discuter de la situation avec lui. »

« Nous n’allions prendre que deux attaquants avec Romelu et Loïs, c’était le troisième choix. Maintenant, nous avons aussi De Ketelaere qui peut jouer à plusieurs positions. Tout comme Lukebakio, ou Trossard. On a beaucoup d’options dans l’équipe, et ce n’était pas nécessaire de prendre trois attaquants, a ensuite expliqué l’entraîneur. Forcément, Michy était déçu et contrarié par ce choix. Passer ce genre de coup de fil est la partie la plus désagréable de mon job. »

Déjà 30 ans, l’ancien Marseillais…