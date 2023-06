Le PSG cartonne sur les réseaux sociaux

Un nouveau trophée virtuel pour Paris !

L’observatoire du football CIES a publié, ce mercredi, son classement des 100 clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook et Tik Tok). Et le grand gagnant est le Real Madrid, leader sur trois de ces quatre médias, avec 363 millions d’abonnés. Les Merengues sont suivis par le FC Barcelone (342 millions). Manchester United (203 millions) et le Paris Saint-Germain (187 millions). Le PSG est d’ailleurs le club disposant de la plus grande communauté sur Tik Tok, avec 40,4 millions de personnes. Pour le reste du top 10, on note la présence de la Juventus, de Chelsea, de Manchester City, de Liverpool, du Bayern Munich et d’Arsenal.

Du côté des clubs français, l’AS Monaco est 28e avec 20,8 millions d’abonnés, devant l’OM (31e, 18,3 millions), l’OL (41e, 11,1 millions) et le LOSC (92e, 4,4 millions). Quelques faits anecdotiques sont également à signaler, à l’image de Flamengo, premier club non-européen au classement (quatorzième, 49,7 millions) ou d’Al-Nassr qui a su profiter de l’engouement autour de Cristiano Ronaldo afin de trôner au dix-neuvième rang (32,2 millions). Enfin, des pays très peuplés mais peut-être inattendus ont réussi à placer quelques poulains, en témoigne l’Indonésie (Persib Bandung et Persija Jakarta), l’Iran (Persepolis) ou la Tanzanie (Simba SC et Young Africans).

Comme quoi, il y a des supporters à Monaco.

Le Real Madrid soutenu par le maire de la ville