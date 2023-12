Le procès à un milliard qui menace Cristiano Ronaldo

Mais qui veut la peau de Cristiano ?

Le premier cadeau du calendrier de l’Avent de CR7 à des airs de cadeau empoissonné. Comme l’annonce la BBC, le Portugais risque un procès aux États-Unis pour avoir fait la promotion de NFTs (non-fungible tokens), ces objets virtuels uniques, qui n’ont comme valeur que celle qu’on leur donne, qu’il avait créé en partenariat avec l’entreprise Binance, spécialisée en cryptomonnaie. Ce qui est reproché au joueur d’Al-Nassr par les plaignants et la SEC (Securities and Exchanges Commission), soit le gendarme de la Bourse, c’est de ne pas avoir communiqué sur sa rémunération concernant ce partenariat, ce qui est obligatoire aux USA.

Un problème de transparence est donc à l’origine du procès intenté. Le fait que Cristiano Ronaldo promeuve ces produits a fait augmenter de 500% les recherches liées à Binance et ses activités. Les plaignants réclament, en tout, plus d’un milliard de dollars de dédommagements, étant donné que l’achat de ces NFTs, estimés à 77 dollars en novembre 2022, valent aujourd’hui un dollar, et que les acheteurs ont mal été informés sur les risques encourus.

Les NFTs mènent au FBI.

