Le président stéphanois avoue avoir mal jugé le niveau de la Ligue 2

Mea culpa.

Descendue en Ligue 2 avec fracas, l’ASSE n’a jamais espéré remonter dans la foulée avec une première partie de saison catastrophique. Dix-huitièmes à la trêve (avec des points de pénalité administrative), les hommes de Laurent Batlles ont ensuite redressé la barre pour terminer huitièmes. Le président exécutif de l’AS Saint-Étienne, Jean-François Soucasse, s’est longuement entretenu avec Le Progrès ce lundi. En marge du mercato estival des Verts, il explique vivre une intersaison plus sereine que celle de l’an passé et espère avoir tiré certaines leçons de cet exercice délicat : « Ma plus grosse erreur aura été de mal évaluer la Ligue 2. Non pas par manque d’humilité, mais en pensant que le talent présent dans notre équipe allait être suffisant pour lutter avec les autres. Or, la Ligue 2 est un championnat difficile que nous tous avons redécouvert. »

Après avoir rectifié le tir en deuxième partie de saison, le club stéphanois entend revenir dans l’élite rapidement. Pour Jean-François Soucasse, les Verts sont revenus dans leurs temps de passage initiaux. « À nous de capitaliser désormais sur cette dynamique, explique le président exécutif. Nous avions la lucidité d’admettre qu’une remontée allait être trop compliquée la saison dernière, mais aujourd’hui, notre ambition doit être de remonter. Je sais que ce qui a été construit depuis plusieurs mois nous donne infiniment plus de garanties pour réussir qu’il y a un an. »

Réponse le week-end du 17 mai 2024, date de la dernière journée de Ligue 2.

Krasso explique pourquoi il a choisi l'Étoile rouge de Belgrade