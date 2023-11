Le père de Luis Díaz libéré dans les prochaines heures

Hallelujaaaah !

« Depuis La Guajira (région originaire de Luis Díaz et de sa famille, NLDR), on me dit qu’ils sont en train de retirer les forces armées et qu’ils préparent un corridor humanitaire. La Croix-Rouge, l’église et les chargés du processus de paix mettent en place ce processus. Enfin, les ravisseurs le (père de Luis Díaz, NDLR) remettront dans la soirée ou demain matin. » Contacté par SoFoot, un des anciens entraîneurs de Luis Díaz, Didier Paz, a confié la libération imminente de Luis Manuel Diaz. À noter qu’il y a cinq heures de moins en Colombie. La bonne nouvelle pourrait donc arriver entre 5 et 6 heures du matin en France.

C’est bien connu, il ne faut jamais se moquer du crocodile avant d’avoir traversé la rivière. Attendons que tout cela soit bien réel.

Des négociations avec les ravisseurs ont commencé pour libérer le père de Luis Díaz