Le Napoli s'incline à la maison face à Empoli

Napoli 0-1 Empoli FC

But : Kovalenko (90e+1) pour les Azzurri

La clim ukrainienne.

Dominateur mais dans l’incapacité de conclure, le Napoli s’est incliné à la maison face à Empoli (0-1). Une soupe à la grimace pour les hommes de Rudi Garcia qui pourraient quitter le top 4 en cas de succès de l’Atalanta dans la journée. Avec cette victoire en terre napolitaine, Empoli sort de la zone rouge.

D’emblée, les Partenopei prennent pourtant le contrôle du match. Mais excepté ces deux tentatives de Politano (12e) puis dans la foulée de Zambo Anguissa (13e), les occasions sont rares. Une domination napolitaine stérile face à une formation d’Empoli solide et disciplinée, proche d’ouvrir la marque avec cette demi-volée signée Cambiaghi repoussée par Gollini (35e). Les minutes défilent, le Napoli domine toujours autant, mais le champion en titre est dans l’incapacité d’enflammer la rencontre. Il faut attendre le dernier quart d’heure, et une frappe de l’entrée de la surface de Lindstrøm que Berisha parvient à stopper (75e), pour voir une nouvelle occasion des hommes de Rudi Garcia. Puis c’est au tour de Kvaratskhelia de s’illustrer, mais une nouvelle fois, Berisha sort le grand jeu devant l’attaquant géorgien à deux reprises (80e et 89e). Dans le money time, sur une contre-attaque parfaitement amenée, Kovalenko vient climatiser le Diego Armando Maradona en ouvrant la marque d’une frappe léchée, qui vient se loger dans la lucarne d’un Gollini battu (0-1, 90e+1).

On attend la réaction de De Laurentiis maintenant…

Napoli (4-2-3-1) : Gollini – Olivera (Mário Rui, 84e), Oestigaard, Rrahmani, Di Lorenzo – Lobotka, Anguissa (Cajuste, 72e) – Elmas (Kvaratskhelia, 54e), Raspadori, Politano (Lindstrøm, 72e) – Simeone (Zieliński, 54e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Empoli FC (4-3-3) : Berisha – Cacace, Luperto, Ismajli, Bereszyński (Ebuehi, 63e) – Maleh, Ranocchia (Grassi, 80e), Fazzini (Kovalenko, 71e) – Cancellieri (Maldini, 80e), Caputo, Cambiaghi (Gyasi, 63e). Entraîneur : Aurelio Andreazzoli.

