Le message remobilisateur de Jean-Michel Aulas aux supporters lyonnais 

Aulas dégaine son meilleur allié par temps de crise : Twitter.

Ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a publié sur le réseau à l’oiseau bleu un message à l’intention des supporters de l’OL qui ont été nombreux à se mettre en grève des encouragements ce dimanche lors de la réception de Rennes (3-1). « À vous tous qui écoutez tout ce qui se dit sur l’OL, sans toujours avoir l’ensemble des éléments sur son présent et sa santé future, voici quelques pensées après cette semaine à toute allure, a-t-il introduit, avant de revenir sur les résultats récents de son club. Deux victoires qui font du bien (à Paris 0-1 le 2 avril puis contre Rennes, NDLR), une défaite qui fait du mal (en Coupe de France, face à Nantes 1-0 le 5 avril, NDLR), couperet qui nous a empêchés de dormir, rageante après un beau parcours en Coupe qui aurait dû se finir au Stade de France. »

L’avenir de l’OL, pour ceux qui l’aiment et le construisent, ne se joue pas sur les punchlines, mais sur une réalité et nous serons encore plus forts ensemble pour ceux qui le veulent 🔴🔵 pic.twitter.com/S1y5twnRQP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 10, 2023

Actuel septième de Ligue 1 à cinq points des premières places européennes, Jean-Michel Aulas ne tombe pas dans le catastrophisme. « Quand j’ouvre la presse ou que j’écoute la radio, j’entends certains depuis Paris penser que nous sommes finis, et qui évidemment nous invitent sans cesse à venir réagir chez eux pour nourrir la machine à buzz. […] Ainsi, quand je lis que Laurent Blanc et le mercato d’hiver n’auraient pas amélioré l’équipe, je découvre, non pas dans la presse, mais via des passionnés, que l’Olympique lyonnais est premier ex aequo de la phase retour avec Paris et Reims », poursuit-il, en prenant la défense de son entraîneur. À la fin de son message, le dirigeant lyonnais évoque une « famille », qui parfois peut se « disputer », mais qui doit avant tout se rassembler pour réaliser la meilleure fin de saison possible. Pour cela, Lyon se déplacera à Toulouse ce vendredi avant de recevoir l’OM le 23 avril prochain.

En un communiqué, Jean-Michel Aulas serait capable de relancer le tourisme à Moussac, dans le Gard, soit la ville la plus moche de France selon le dernier classement des Paysages de France.

