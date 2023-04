L’OL retourne Rennes

Lyon 3-1 Rennes

Buts : Tolisso (60e), Lacazette (68e), Barcola (79e) pour l’OL // Gouiri (11e) pour le SRFC

Non, la saison de Lyon n’est pas encore terminée. Au bord du précipice et face à sa bête noire, le Stade rennais, l’OL a trouvé les ressources pour renverser le score après un mauvais départ (3-1) et revenir à cinq points de Lille et donc d’une place européenne. Une belle manière de gâcher la 100e de Bruno Genesio sur le banc rouge et noir et de confirmer que la formation bretonne ne ressemble plus vraiment à une équipe ni à un candidat au top 5 depuis le début de l’année civile.

L’éclair de Gouiri

Puisque les kops lyonnais avaient lancé un appel au boycott après la défaite à Nantes en Coupe de France, ils ont été nombreux à déserter un Groupama Stadium très clairsemé pour privilégier la chasse aux œufs en famille. Dans une ambiance de mort, légèrement ranimée par les fumigènes craqués dans le parcage rennais, les Bretons ont décidé d’aller chercher haut les Gones pour frapper fort et vite. Si Benjamin Bourigeaud a vu son tir contré in extremis par Corentin Tolisso, l’OL a rapidement vu un ancien de la maison s’amuser. Côté droit, Bradley Barcola a voulu en faire trop, laissant la possibilité à Amine Gouiri de récupérer le ballon dans la surface, claquer un petit pont à Sinaly Diomandé et envoyer une mine puissante sous la barre d’Anthony Lopes (0-1, 11e). Dans le dur, les Lyonnais ont vu deux banderoles contestataires défiler dans le virage sud et ont frôlé la correctionnelle sur le terrain, Arnaud Kalimuendo et Baptiste Santamaria chauffant tranquillement Lopes, heureux de voir Bourigeaud ne pas cadrer à la suite d’un cafouillage dans la surface provoqué par un nouveau numéro de Gouiri. Après la sieste, il y a un le réveil sonné par Alexandre Lacazette, mais Nicolás Tagliafico a surgi trop tard dans la surface pour reprendre le centre et inquiéter Doğan Alemdar, remplaçant au pied levé de Steve Mandanda, forfait. De l’espoir, donc, pour l’OL face aux maladresses techniques rennaises dans une première période parfois hachée (4 biscottes).

L’OL renverse la table… et revit

La baisse de régime rennaise s’est confirmée après la pause, même si Saël Kumbedi aurait pu écoper d’un second avertissement pour une semelle sur Kalimuendo. Il n’y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent des deux côtés, Lyon se faisant de plus en plus pressant et Lacazette usant de son vice pour tenter de gratter un penalty. Il n’y avait pas besoin de ça pour faire flancher les Rouge et Noir, mais plutôt d’une praline signée Corentin Tolisso, qui a sauté sur un corner joué en retrait par Maxence Caqueret pour tromper Alemdar (1-1, 60e). Un peu de joie en tribunes, quelques minutes après des sifflets distribués à Rayan Cherki, et la double peine pour un triste Stade rennais, Lacazette surgissant à la limite du hors-jeu après une reprise ratée de Johan Lepenant pour marquer de près (2-1, 68e). Un but validé par la VAR et accompagné d’un triple changement chez les visiteurs. Un changement ? Quel changement ? Le SRFC n’a jamais su réagir ni se révolter face à un OL pourtant loin d’être brillant, symbole de la morosité bretonne depuis la Coupe du monde. Pire, Lyon a sanctionné une troisième fois sur un contre bien mené par Lacazette et Cherki, puis conclu par Barcola (3-1, 79e). En parlant de punition, Genesio a rappelé Désiré Doué, remplacé par son frère Guela à peine quinze minutes après être entré sur le pré et sorti sans adresser un regard à son entraîneur. Les dernières opportunités rennaises, notamment celle de Bourigeaud, relèveront de l’anecdote : Rennes a perdu un 10e match cette saison en championnat et laisse Lyon revenir dans la course à l’Europe. Une résurrection un dimanche de Pâques, ça ne s’invente pas.

Lyon (4-3-1-2) : Lopes – Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Tagliafico – Caqueret, Tolisso, Lepenant – Cherki – Barcola, Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Rennes (4-3-3) : Alemdar – Traoré, Omari, Theate, Meling – Ugochukwu (D. Doué, 70e(G. Doué, 87e), Santamaria (Salah, 80e), Majer (Tait, 70e) – Bourigeaud, Kalimuendo (Doku, 70e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

