Les Bad Gones lancent une opération boycott

Même le Groupama Stadium n’assure plus.

L’élimination de l’OL en demi-finales de Coupe de France face au FC Nantes (1-0) ce mercredi fait des remous au sein du club rhodanien. Après les informations selon lesquelles John Textor souhaiterait restructurer l’organigramme, les supporters se mobilisent. En effet, ce vendredi, dans un communiqué fendu d’humour, les Bad Gones, principal groupe de supporters du Groupama Stadium (6200 adhérents), ont annoncé leur boycott de la rencontre de Ligue 1 face à Rennes ce dimanche (13 heures). « Dimanche contre Rennes, ce sera sans nous. (…) Nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d’un bon gigot plutôt que d’assister à la représentation du jour de l’OL Circus. En revanche, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 23 avril contre Marseille, pour un événement que nous préparons depuis de longs mois », peut-on lire dans le billet.

Communiqué des Bad Gones ! "Dimanche contre Rennes, ce sera sans nous. […] nous invitons tout le monde à rester en famille ou entre amis autour d'un bon Gigot plutôt que d'assister à la représentation du jour de l'OL Circus." pic.twitter.com/Gn8lDaeqb9 — Inside Gones (@InsideGones) April 7, 2023

Dans la troupe de l’OL Circus, Jean-Michel Aulas, maître de cérémonie, introduit au fil de la soirée ses meilleurs artistes : Laurent Blanc (clown) et le duo Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou (ventriloque et son perroquet).

Un peu de concurrence pour le Cirque sportif Kita.