Paris tombe encore contre Lyon

Paris Saint-Germain 0-1 Olympique lyonnais

But : Barcola (56e)

Il est des anniversaires plus joyeux que d’autres. Alors que la Ksoce Team, l’un des groupes du CUP, fêtait ses quinze ans à grand renfort d’animation tout au long de la rencontre, ses protégés ont encore sombré dans leur antre. Deux semaines après s’être fait gifler par Rennes, les champions de France ont tendu l’autre joue à des Lyonnais qui n’en demandaient pas tant pour leur infliger un deuxième revers consécutif, sans inscrire le moindre pion. On va finir par l’avoir, notre course au titre.

La K-Soce Team du @Co_Ultras_Paris fête ce soir au Parc des Princes son quinzième anniversaire 👏❤️💙#PSGOL pic.twitter.com/tXp5tCAPpb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2023

Un poteau à toute épreuve

Porté par un virage Auteuil incandescent, Paris attaque plein fer, et Mbappé décale Vitinha au second poteau, mais le piqué du Portugais file bien au-dessus de la barre de Lopes (4e). Le génie français croise ensuite trop sa tentative, superbement trouvé dans la surface par Messi (9e). Mais étrangement, le club de la capitale s’arrête subitement de jouer. Servi en retrait, Mendes rate le cadre (15e), avant que Lacazette ne bute face au retour de Marquinhos (18e). Lancée à pleine vitesse, la soirée perd peu à peu sa folie, les vingt-deux artistes pensant plus à se neutraliser qu’à continuer d’appuyer sur le champignon. Jusqu’à l’action de cette première période : Barcola prend le meilleur sur Danilo, mais y laisse sa chaussure, glisse au moment de conclure et voit Donnarumma se jeter dans les pieds de Lacazette, provoquant un penalty. Le capitaine rhodanien s’élance pour se faire justice, mais heurte le poteau, avant que Tagliafico n’envoie sa reprise en tribune Boulogne (39e). Paris a eu chaud et peut rejoindre les vestiaires à hauteur de ses visiteurs, le temps pour Lopes de repousser une frappe lointaine de Renato Sanches (45e) et pour Dejan Lovren de détourner de la main un centre de Nuno Mendes, provoquant l’ire des Rouge et Bleu, sans émouvoir M. Letexier (45e+3).

Barcola délivre l’OL

Pas la moindre réaction parisienne au retour des vestiaires, et Lyon en profite pour menacer à nouveau. Au second poteau, Tagliafico est contré (53e), mais la délivrance est toute proche. Trouvé dans la surface par Thiago Mendes, Barcola croise parfaitement pour donner un avantage mérité aux Gones (0-1, 56e). Le Parc gronde, partagé entre l’envie de poursuivre les célébrations et le dépit de voir son équipe encore aux abois, à l’image d’un Messi pas vraiment décidé à éviter de laisser les événements le dépasser. Après s’être infiltré côté droit, Barcola sollicite encore Donnarumma (67e), qui doit réaliser des miracles pour maintenir les siens à flot sur le premier ballon de Dembélé (69e). Dans une fin de rencontre techniquement très limitée, c’est tout juste si Hakimi fait passer un frisson dans le dos de Lopes, mais sa frappe du gauche file à côté (81e), avant une fin de match à pousser dans le vide pour Paris. Lyon est la seule équipe à avoir gagné avant le dernier carré de coupe cette semaine, tandis que Paris voit son avance continuer à fondre avec désormais six longueurs d’avance sur Lens et Marseille.

PSG (3-5-2) : Donnarumma – Danilo, Marquinhos, Bitshiabu (F. Ruiz, 60e) – Hamiki, Vitinha (Gharbi, 84e), Verratti (Ekitike, 60e), R. Sanches (Zaïre-Emery, 74e), N. Mendes – Mbappé, Messi. Entraîneur : Christophe Galtier.

OL (3-4-3) : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba – Kumbedi (Caqueret, 63e), Lepenant (Tolisso, 63e), T. Mendes, Tagliafico – Sarr (Barcola, 23e), Cherki (Aouar, 69e), Lacazette (Dembélé, 69e). Entraîneur : Laurent Blanc.