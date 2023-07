Le meilleur attaquant du monde est bien au Japon !

Tic sans tac.

Si Kylian Mbappé, soupçonné d’avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour partir libre, a été écarté du stage de présaison par le PSG et ne s’envolera donc pas pour le Japon, Erling Haaland, lui, est bien présent en terre nippone. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant de Manchester City, qui vient tout juste d’avoir 23 ans, a annoncé être bien arrivé au Pays du soleil levant avec un petit sourire en coin, ce qui n’est pas bon signe pour les défenses adverses qui devront se coltiner l’homme qui a planté 52 buts en 53 matchs la saison dernière.

Hello from Japan, guys! 🇯🇵😁 Thanks for all the kind birthday wishes! 💙 pic.twitter.com/OhSzs45cHB

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 21, 2023