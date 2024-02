Le mea culpa de Pep Guardiola à propos du surpoids de Kalvin Phillips

Management par la peur.

Même les patrons les plus tyranniques peuvent remettre en cause leurs méthodes. Au retour du Mondial 2022, Pep Guardiola avait pris pour cible Kalvin Phillips, arrivé l’été précédent à Manchester City sans parvenir à se faire une place dans le onze du Catalan, pour un supposé surpoids. Depuis, l’international anglais a été prêté à West Ham pour éviter de cirer le banc des Skyblues trop longtemps et a déjà exprimé son désaccord avec son entraîneur.

Alors que Kalvin Phillips se trouve désormais loin de l’Etihad Stadium, Pep Guardiola a décidé de faire amende honorable. « Ouais, je suis désolé, a-t-il lancé en conférence de presse ce lundi. S’excuser une fois tous les huit ans, ce n’est pas mal. Mais je suis vraiment désolé. Je lui présente mes excuses. Je m’excuse. Je suis vraiment désolé. » Le tacticien a tout de même expliqué avoir d’abord évoqué ce problème avec le principal intéressé avant d’en parler à la presse. Classe.

Ça ne règle pas pour autant la situation de Kalvin Phillips qui a déjà écopé d’un carton rouge après quatre petits matchs à West Ham.

