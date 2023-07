Kalvin Phillips regrette les attaques de Pep Guardiola sur son poids

Ça lui reste en travers de la gorge.

En marge de la sortie de son documentaire « Kalvin Phillips : The Road to City », ce mois-ci, le milieu de terrain s’est confié à la BBC sur sa première saison à Manchester City. Un exercice marqué par le triplé historique des Skyblues, mais surtout par un faible temps de jeu à titre individuel. En Premier League, l’Anglais n’a disputé que douze rencontres avec seulement deux titularisations. « J’ai parlé à plusieurs joueurs de leur première saison à City et de la difficulté qu’ils ont eue à la vivre. Ils m’ont dit qu’il fallait au moins 12 mois pour que quelqu’un comprenne vraiment ce que l’entraîneur veut qu’il fasse et comment il veut qu’il travaille », a-t-il tenu à expliquer.

Les relations avec Pep Guardiola n’ont pas toujours été au beau fixe pour Kalvin Phillips. Le coach catalan n’avait pas hésité à lui envoyer une pique après le retour du Mondial au Qatar sur son état de forme en annonçant qu’il était en surpoids. Plus de six mois plus tard, l’international Anglais ne semble toujours pas d’accord : « Pour moi, je n’étais pas en surpoids, mais le manager a vu les choses très différemment. » De quoi expliquer sa saison ratée ? « C’était probablement un peu difficile à accepter en raison du nombre de personnes qui en parlaient », répond celui n’avait jamais quitté Leeds avant l’été dernier.

En vue de la saison prochaine, il pourrait demander conseil à Samir Nasri.

