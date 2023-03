Le Los Angeles FC nouveau partenaire du Bayern

Vive le soßccer.

Depuis quelques années, les accords de partenariat entre plusieurs clubs se multiplient dans le monde du football. Le Bayern Munich a lui aussi décidé de s’associer à une formation d’un autre continent : le Rekordmeister et le Los Angeles FC – franchise de MLS – ont annoncé leur nouveau partenariat. Nommé « Red&Gold Football », ce projet est décrit par le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidžić, dans un discours prémâché : « La coopération avec le Los Angeles Football Club nous donne la chance de développer des talents à l’international au sein de notre propre système […] À l’avenir, nous serons en mesure d’offrir à nos jeunes joueurs un parcours de carrière encore mieux adapté à eux et donc une meilleure transition vers nos équipes professionnelles et le foot pro. »

Bouna Sarr bientôt sorti du placard pour traverser l’Atlantique ?

