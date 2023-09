Le joli discours des supporters clermontois

À Clermont, le volcan est en tribunes.

Alors que la France a raillé le capo des Bad Gones, celui-ci pourrait bien avoir lancé une mode. Depuis qu’il a convoqué les joueurs lyonnais pour leur dire ses quatre vérités – entre une apostrophe envers un joueur coupable de parler pendant la leçon, et des insultes pour ceux partis vers d’autres horizons durant le mercato – les tribunes françaises semblent s’en inspirer afin de rappeler aux footballeurs leurs obligations. Ces scènes ont ainsi pu être aperçues à Marseille ce dimanche, après un nul contre Toulouse (0-0), mais également à Clermont.

En effet, du côté de l’Auvergne, si le groupe des Nemetum Ultras n’est pas le plus célèbre, il a décidé de faire parler de lui en s’adressant également aux joueurs de Pascal Gastien. Suite à la défaite à domicile face à Nantes (0-1), son capo a cependant adressé un message positif aux coéquipiers de Maxime Gonalons. « Il faut garder la tête levée, vous avez fait une montée, deux maintiens. Aujourd’hui, c’est difficile, on le sait, mais vous méritez mieux, vous mouillez le maillot. Nous on va le mouiller pour vous, et vous vous allez le mouiller pour nous jusqu’à la fin de la saison. […] Dans l’équipe, il n’y a personne qui triche, on le sait. On sait ce qu’il se passe, derrière, à l’entraînement. On vous connaît, on connaît le coach, on sait que vous allez montrer les vraies valeurs qu’il y a dans ce club. On va se bagarrer jusqu’à la fin. Levez la tête, on va aller chercher des points, et ce maintien on va l’avoir tous ensemble ! »

Lyon a deux points, Clermont un. On va voir quelle méthode est la plus efficace.

