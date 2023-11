Le but complètement fou de Dimarco face à Frosinone

Plutôt Lamine Camara ou Federico Dimarco ?

Alors que l’Inter défie Frosinone dans son antre de Giuseppe Meazza, Federico Dimarco s’est offert un but complètement dingue. Le piston italien a envoyé une frappe incroyable de plus de 40 mètres depuis son couloir gauche pour surprendre le malheureux Stefano Turati, impuissant. Un but qui permet aux Nerazzuri de mener 1-0 à la pause.

On décerne le but de l’année dès maintenant ou on attend pour la forme ?

