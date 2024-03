Le Brésilien Felipe prendra sa retraite à la fin de la saison

Quelques mois après Filipe Luís, un autre ancien Philippe de l’Atlético va faire ses adieux au ballon rond.

Felipe, actuel défenseur de Nottingham Forest, a annoncé son intention de raccrocher les crampons en fin de saison. Le Brésilien de 34 ans a communiqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux, restant flou sur les raisons exactes de sa retraite. « Il est trop tôt pour expliquer les raisons, ce que je ferai plus tard, car j’ai encore un contrat et je veux l’honorer, a expliqué le joueur. Mais par respect pour les clubs qui me voudraient à l’avenir, et même pour mon club actuel, je tenais à prendre la parole à cœur ouvert et en toute honnêteté. »

International brésilien à deux reprises, Felipe est passé par les Corinthians, Porto et l’Atlético de Madrid, avant de voir sa carrière prendre un tout autre virage après son transfert à Nottingham. Victime de blessures récurrentes, le Brésilien n’a disputé que 23 matchs depuis 2022, dont seulement sept cette saison.

Parmi la ribambelle de joueurs qui composent l’effectif de Forest, on espère qu’il y aura au moins un gars pour le remplacer.

