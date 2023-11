Le Bayern Munich épargne Copenhague

Bayern Munich 0-0 FC Copenhague

Un point c’est tout, un point danois.

Sans pitié jusque là, le Bayern Munich, d’humeur généreuse – sauf dans les efforts – ce mercredi soir, laisse Copenhague repartir de l’Allianz Arena avec un point à l’issue d’un nul sans saveur et sans but (0-0). Avec Leon Goretzka en défense centrale et une doublette Joshua Kimmich-Raphaël Guerreiro au milieu, il était logique de voir les Bavarois prendre quelques minutes pour trouver les bons réglages. 90 n’ont finalement pas suffi.

Après un premier acte indigent où seul Thomas Müller, de la tête, parvient à accrocher le cadre (30e), Allemands et Danois se montrent un peu plus entreprenants après la pause. Copenhague lance les hostilités mais ni Elias Achouri (66e) ni Mohamed Elyounoussi (87e) ne parviennent à tromper la vigilance de Manuel Neuer. Harry Kane, plutôt discret, et le Bayern répliquent timidement (68e), en vain. Pas plus de succès pour la VAR pourtant appelée à deux reprises en fin de partie (84e et 90e+2) pour de potentiels pénos en faveur des Bavarois sans que Stéphanie Frappart ne les accorde. Avec ce point fade mais précieux, Copenhague signe la bonne affaire de la soirée : deuxièmes, les Danois n’ont plus qu’à conclure face à Galatasaray lors de la dernière journée pour filer en huitièmes.

Cest bien tout ce qu’il faut retenir de cette partie.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies (Krätzig, 86e) – Kimmich, Guerreiro (Pavlović, 64e) – Coman (Sané, 64e), Müller, Tel (Gnabry, 64e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Copenhague (4-3-2-1) : Grabara – Jelert, Varro, Boilesen (Ankersen, 71e), Diks – Gonçalves (Højlund, 90e+5), Falk, Lerager – Bardghji (Achouri, 60e), Elyounoussi – Claesson (Óskarsson, 60e). Entraîneur : Jacob Neestrup.

Le Bayern et Mathys Tel renversent Copenhague