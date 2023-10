Le Bayern et Mathys Tel renversent Copenhague

Copenhague 1-2 Bayern Munich

Buts : Lerager (56e) pour les Danois // Musiala (67e), Tel (83e) pour les Munichois

Le Bayern Munich a dû s’employer pour s’imposer ce mardi soir au Parken de Copenhague (1-2). Un deuxième succès en autant de rencontres qui placent les hommes de Thomas Tuchel en tête du groupe A avec six points.

Invaincu à domicile l’an passé en Ligue des champions, malgré des confrontations contre Séville, Manchester City et le Borussia Dortmund, Copenhague a bien failli tendre un piège similaire au Bayern Munich ce mardi soir. Porté par un Parken en ébullition, les leaders du championnat danois ont tenu bon toute la première période, malgré les vagues bavaroises incessantes qui s’abattaient sur le but de Kamil Grabara.

C’est finalement au retour des vestiaires que les locaux exultent lorsque l’ancien Bordelais Lukas Lerager ouvre le score pour Copenhague d’une reprise de volée de l’intérieur de la surface de réparation (1-0, 56e). Un but qui a pour effet de stimuler les coéquipiers de Joshua Kimmich qui réagissent dans un premier temps par l’intermédiaire de Jamal Musiala. L’international allemand trouve la faille d’une frappe lointaine peu après l’heure de jeu pour remettre son équipe à hauteur (1-1, 67e). Puis les changements effectués par Thomas Tuchel s’avèrent payants, lorsque Thomas Müller offre un but tout fait à Mathys Tel quelques minutes plus tard (1-2, 83e). Le sixième but du jeune Français cette saison boucle le sort de la rencontre.

La quatorzième victoire consécutive pour le Bayern Munich en phase de poules de Ligue des champions. Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est le Bayern qui gagne.

Copenhague (4-3-3): Grabara – Ankersen, Vavro, Diks (Lund, 78e), Meling – Falk Jensen, Gonçalves (Oskarsson, 85e) – Elyounoussi (Larsson, 85e), Achouri (Bardghji, 65e), Claesson (c). Entraîneur : Jacob Neestrup.

Braga (4-2-3-1) : Ulreich – Davies, Kim, Upamecano, Mazraoui – Kimmich (c), Laimer (Goretzka, 78e) – Coman (Choupo-Moting, 87e), Musiala (Muller, 78e), Sané (Tel, 78e), Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

