Wojciech Szczęsny pourrait prolonger au Barça si...

« Allez s’te plait, laisse moi jouer avec mes copains. »

Le Barça tient à garder son gardien joker, mais cela ne dépend pas que de lui. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Wojciech Szczęsny a révélé après le Clásico, encore remporté par les siens face au Real Madrid (4-3), qu’il avait reçu une offre de prolongation de deux ans de la part du club catalan. Une proposition que le portier polonais de 35 ans prend au sérieux… mais pas tout seul : « Je ne cache pas qu’on m’a proposé une prolongation de deux ans, mais je dois décider avec ma famille ce qui est le mieux pour nous. La plupart des décisions dans notre foyer, c’est ma femme qui les prend, et je n’en ai pas honte du tout. »

Avant de poursuivre : « Les décisions liées au football, c’est moi qui les prends normalement. Mais c’est une situation très inhabituelle : on avait prévu de venir ici juste un an pour tenter de réaliser nos rêves, puis de retourner à une vie tranquille. »

Numéro bis

Pris pour pallier la longue absence de Ter Stegen, l’ancien de la Juve a quitté le confort de Marbella où il était en retraite depuis peu pour enfiler à nouveau les gants et défendre la cage blaugrana. Mission accomplie, voire au-delà : 23 victoires, 4 nuls, seulement 2 défaites et 13 clean sheets en 29 matchs. De quoi séduire les supporters, et convaincre la direction sportive ainsi que Hansi Flick de le garder la saison prochaine mais sûrement en place de doublure cette fois, laissant place au retour du capi.

Mais avant de signer quoi que ce soit, Szczęsny devra surtout obtenir le feu vert du comité exécutif familial. Entre les études des enfants, les cartons à refaire et l’idée de retarder encore la retraite, rien ne se décidera sans une discussion à la maison. « Je profite de l’instant et je ne me demande pas encore si je vais rester ou non. »

Si le Barça veut le garder, il sait désormais à qui s’adresser.

Le Real Madrid est-il le Donald Trump du foot ?