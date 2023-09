Le Barça régale contre le Betis

Barcelone 5-0 Real Betis

Buts : Félix (25e), Lewandowski (32e), Torres (62e), Raphinha (66e) et Cancelo (81e) pour les Blaugrana

Le Barça prend ses marques à Montjuïc.

Sur les hauteurs de la ville, dans le fameux stade olympique où il s’est refugié le temps des travaux au Camp Nou, le FC Barcelone a régalé son public face au Betis ce samedi soir (4-0). Les Blaugrana annoncent rapidement la couleur sur un centre d’Oriol Romeu suivi d’un petit numéro de João Félix, qui débloque son compteur en championnat dans un angle hyperfermé (1-0, 25e). L’international portugais se distingue dans la foulée en démontrant sa malice pour laisser filer le cuir entre ses jambes, permettant à Robert Lewandowski – qui avait senti le coup – d’ajuster son tir au point de penalty (2-0, 35e).

Déjà à l’abri, le Barça remet un coup de gaz à l’heure de jeu grâce au talent de Ferran Torres qui décoche un superbe coup franc à ras de terre (3-0, 62e), le premier inscrit par Barcelone depuis… un certain Lionel Messi, en mai 2021. Et puisque la fête est totale, les champions en titre concluent le show par deux belles frappes de Raphinha (4-0, 65e) et João Cancelo (5-0, 66e). Une manita avec la manière qui permet aux joueurs de Xavi de reprendre provisoirement la tête de la Liga devant le Real Madrid, qui accueille la Real Sociedad dimanche soir (coup d’envoi à 21 heures).

Si Xavi parvient à refaire briller Félix, c’est toute l’Europe qui peut trembler.

Barcelone (4-3-3) : ter Stegen – Cancelo, Koundé, Christensen (Martínez, 76e), Balde (Alonso, 76e) – Gavi, Romeu (Gündoğan, 64e), de Jong – Torres (Raphinha, 64e), Lewandowski, Félix (Yamal, 64e). Entraîneur : Xavi Hernández.

Betis (4-2-3-1) : Silva (Vieites, 46e) – Bellerín, Bartra, Riad, Miranda – Altimira, Roca (Rodríguez, 66e) – Henrique (Abde, 46e), Isco (Rodri, 66e), Pérez (Espósito, 66e) – José. Entraîneur : Manuel Pellegrini.

