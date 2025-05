Laurent Bonadei explique les absences de ses cadres

Tremblement de terre.

C’était dans les tuyaux depuis quelques heures, c’est désormais officiel : les taulières Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali ne sont pas convoquées par Laurent Bonadei pour les deux rencontres de Ligue des nations à venir. À un peu plus d’un mois de l’Euro, le sélectionneur français explique ces décisions fortes. « J’ai bien conscience que l’impact de ces choix sera au cœur de toutes les attentions, ce sont des choix forts. Difficiles à prendre et à annoncer aux joueuses, commence l’homme de 55 ans en conférence de presse ce jeudi. C’est une décision engagée depuis le début de saison. Les choses se sont faites naturellement et on a engrangé quatre matchs sur quatre en Ligue des nations. »

Un choix mûrement réfléchi

Lors de ces succès, les trois joueuses n’avaient que très peu joué, de quoi conforter le sélectionneur dans ses choix. « Je me suis posé beaucoup de questions sur la capacité de cette équipe à progresser très vite et à évoluer sans ces joueuses », confie-t-il dans un entretien accordé à L’Équipe.

𝐋𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 📝 Les 2️⃣4️⃣ joueuses sélectionnées par @LaurentBonadei pour les derniers matchs de 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 face à la Suisse 🇨🇭 et l’Islande 🇮🇸 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/kZO1L25Arg — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 22, 2025

En amont de cette décision annoncée au grand public, Wendie Renard, Eugénie Le Sommer et Kenza Dali ont été prévenues par téléphone par le sélectionneur ce mardi soir. Ces absences laissent donc le brassard de capitaine vacant. Pour remplacer Wendie Renard, Laurent Bonadei dit s’y être préparé. « J’avais anticipé puisqu’en janvier, j’avais créé un groupe de 12 cadres et j’avais demandé à Wendie et Eugénie de transmettre le cap. Plusieurs capitaines se sont succédé depuis octobre. Je vais pas changer de méthode, je vais m’entretenir avec les joueuses et voir quelles sont leurs positions », poursuit-il face à la presse.

Après ces deux derniers matchs de Ligue des nations, les Bleues affronteront la Belgique et le Brésil en matchs amicaux fin juin, avant de se frotter à l’Angleterre le 5 juillet pour la première journée de l’Euro. De quoi laisser le temps pour désigner une capitaine, qui aura la lourde tâche de succéder à la défenseuse lyonnaise (même si son absence à l’Euro n’est pas encore actée).

Qui va marquer sur corner maintenant ?

