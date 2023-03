L’Antwerp critique le système de quotas de joueurs formés au club

Litige entre l’UEFA et deux clubs belges.

Des plaintes de clubs belges, dont le Royal Antwerp, auprès de l’UEFA concernant les quotas de joueurs formés au club font parler. Il s’agit ici des règles de l’Union relatives aux joueurs formés localement datant de la saison 2008-2009, qui fixent un nombre déterminé de joueurs formés localement dans les clubs, mais sans discrimination de nationalité. Le RAFC avait déclaré que ces règles empêchaient un club professionnel de recruter, d’aligner des joueurs ne répondant pas à l’exigence de racines locales ou nationales et réduisaient les chances de certains joueurs d’être recrutés et alignés lors d’un match. L’agence de presse Reuters rapporte que c’est devant un tribunal belge que le club d’Anvers aurait exprimé son mécontentement envers l’UEFA et l’instance dirigeante du football belge (URBSFA).

Toujours selon Reuters, ce même tribunal serait par la suite venu consulter la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dont l’avocat général, Me Maciej Szpunar, a déclaré que « si le recrutement et la formation de jeunes joueurs devaient être considérés comme légitimes, il avait des doutes quant à la cohérence générale des dispositions contestées concernant la définition d’un joueur formé dans le pays ». Il aurait aussi écrit que « les systèmes dans lesquels les joueurs locaux comprennent non seulement ceux formés par le club en question, mais aussi ceux d’autres clubs de la même ligue nationale, ne sont pas compatibles avec les règles de libre circulation. […] Les dispositions contestées ne sont pas cohérentes et ne permettent donc pas d’atteindre l’objectif de formation des jeunes joueurs : les joueurs formés dans le pays ne devraient pas inclure les joueurs provenant d’autres clubs que le club en question. » Enfin, il est précisé que les juges devraient se prononcer dans les mois à venir.

Affaire de fond où tout le monde est concerné.