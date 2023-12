L’ancien président de l’OL Jean Perrot est décédé

Jean Perrot a présidé l’Olympique lyonnais du 9 janvier 1981 au 9 mai 1982. Il s’est éteint en début de semaine à l’âge de 90 ans, rapporte L’Équipe. En un peu plus d’un an (il avait pris la succession de Roger Michaux), il aura eu le temps de créer un centre médical, une salle de musculation et surtout un centre de formation. Il avait également planché sur le projet d’un nouveau stade pour quitter Gerland, sans avoir eu le temps de mettre ce plan en application. Ce chirurgien-dentiste de profession, également employé par la Ligue de football professionnel, avait notamment été membre de la commission d’appel et de l’éthique.

Nous apprenons, avec tristesse, le décès de Jean Perrot, cette semaine, à l'âge de 90 ans. Président @OL entre janvier 1981 et mai 1982, il avait essayé de structurer le secteur médical et le centre de formation. A sa famille, nous présentons toutes nos condoléances. pic.twitter.com/M2FJQbBmgM — Stephane (@OL_HISTOIRE) December 9, 2023